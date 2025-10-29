Quién es Sebastián Miranda, el DT que liderará a La Roja en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Roja Sub 17 se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Qatar bajo la dirección de Sebastián Miranda.

El certamen deportivo se llevará a cabo entre el 3 y el 27 de noviembre y la Selección tendrá que medirse ante Francia, Uganda y Canadá en la fase de grupos.

La Roja hará su debut el día miércoles 5 de noviembre frente al conjunto galo en un duelo válido por el Grupo K.

¿Quién es Sebastián Miranda?

Sebastián Miranda es el DT de La Roja Sub 17 y comandará al conjunto nacional en el Mundial de Qatar Sub 17.

En 2024 se sumó al staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales Juveniles de la Federación de Fútbol de Chile, luego de un paso como técnico de la serie de proyección de Universidad de Chile.

Respecto a su experiencia como entrenador, Miranda inició su carrera en el área formativa de Unión Española. Luego se incorporó al cuerpo técnico de Nicolás Córdova y trabajó como su ayudante en Palestino, Santiago Wanderers y Universitario de Lima (Perú).

El entrenador de 44 años también cuenta con una larga trayectoria como futbolista, camino que inició en 1998 en Unión Española, club donde estuvo de manera interminente hasta 2014.

También tuvo pasos por Ñublense, Universidad Católica, Everton de Viña del Mar, Red Bull de Salzburgo (Austria) y el Columbus Crew (Estados Unidos).