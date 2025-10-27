Tomando ritmo: La Roja se motiva para el Mundial Sub 17 y vence a Túnez en amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 logró una importante victoria 2-1 ante Túnez, amistoso que sirvió de preparación para el Mundial de la categoría.

La Roja vino de atrás y remontó el marcador ante Las Águilas de Cartago, quienes también estarán en la cita planetaria que se jugará en Qatar.

Los goles del combinado nacional fueron de Jhon Cortés y Yastin Cuevas, este último con un remate cruzado que confundió al arquero africano.

Con esto, los pupilos de Sebastián Miranda consiguieron una alegría en la preparación que se está haciendo en Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, Chile se enfrentará a Arabia Saudita el jueves 30 de octubre, buscando llegar de la mejor manera al torneo.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 17