Chile dio pelea y rescató un empate ante Venezuela en el inicio de la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Un empate rescató la Selección Chilena en su estreno por la Liga de Naciones Femenina, luego de igualar 0-0 ante Venezuela como visitante.

Por la fecha 1° del torneo que entrega dos cupos al Mundial 2027, La Roja sumó un importante punto en el partido que marcó el regreso de Christiane Endler tras dos años de ausencia.

El partido comenzó con La Vinotinto manejando la pelota sin generar gran peligro, aunque se las arregló para tener una llegada que fue bloqueada de gran manera por Fernanda Pinilla.

En el segundo tiempo se dio la polémica de la jornada, con la árbitra colombiana Danna Victorino desestimando un llamado del VAR por un presunto penal a Mary Valencia, quien fue golpeada por la arquera local.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Posteriormente, Endler se lució demostrando su categoría al tapar de manera formidable un mano a mano, volviendo en gloria y majestad a representar al país.

Sobre el final del duelo, Deyna Castellanos incomodó a las dirigidas por Luis Mena con un remate que pasó sobre la portería visitante.

Con este resultado, La Roja obtiene su primer punto el camino a la cita planetaria, el que entrega dos boletos directos y otros dos a un repechaje internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el martes 28 de octubre, día en que se medirá a Bolivia.

El compromiso se disputará en el Estadio El Teniente de Rancagua y arrancará a las 18:00 horas.