 Colombia vs Perú: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión
Colombia vs Perú: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Naciones Femenina

Colombia recibe en Medellín a Perú por la fecha 1 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Viernes 24 de octubre de 2025 | 12:53

Este viernes comienza la Liga de Naciones Femenina, certamen organizado por Conmebol y que entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de otros dos boletos a un repechaje internacional.

La Roja debutará visitando a Venezuela, donde la gran novedad es el regreso al combinado nacional de Christiane Endler, arquera del Olympique de Lyon y que vuelve al equipo luego de dos años. 

Además, otro encuentro que destaca en la jornada será el que animarán en Medellín Colombia y Perú, compromiso que podrás disfrutar por las distintas plataformas de Chilevisión. 

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colombia vs Perú?

El partido de Colombia ante Perú será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Adicionalmente, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV también emitirán el encuentro válido por la Liga de Naciones Femenina de manera online y gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver la Liga de Naciones Femenina GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo del Popular, debes realizar los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colombia y Perú por Liga de Naciones Femenina

El compromiso de Colombia contra Perú inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 24 de octubre, disputándose en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. 

