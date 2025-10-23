Chile vs Venezuela: Quién transmite EN VIVO debut de La Roja en la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena tendrá su esperado debut en la Liga de Naciones Femenina, visitando a Venezuela en el inicio del camino al Mundial 2027.

La Roja comenzará la ruta en la competencia que entrega dos cupos directos a la cita planetaria de Brasil, además de otros dos boletos a un repechaje internacional.

Una de las grandes novedades en el combinado nacional es el regreso de Christiane Endler, arquera del Olympique de Lyon que vuelve al equipo luego de dos años de ausencia.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Venezuela por la Liga de Naciones Femenina?

El partido de Chile ante Venezuela será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que en el que encontrarás todos los detalles.

Además, el debut de las dirigidas por Luis Mena en la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Venezuela por la Liga de Naciones Femenina?

El cotejo de La Roja contra La Vinotinto está programado para el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas de Chile.

El compromiso se disputará en Barquisimeto.