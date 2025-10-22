De cara a nuevos amistosos: Confirman que Nicolás Córdova dirigirá partidos de La Roja en Rusia - Chilevisión

Felipe Correa, gerente de selecciones en la Federación de Fútbol de Chile, ratificó que Nicolás Córdova dirigirá los partidos de la Selección Chilena de noviembre.

La Roja disputará dos amistosos en Rusia frente al cuadro local y a Perú, rival al que enfrentó hace algunas semanas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Sobre el futuro entrenador del combinado nacional, el directivo señaló: "Nosotros vamos a tomar la decisión a fin de año y vamos a esperar. Primero es importante respetar lo que dijimos y Nico dirigirá los partidos en Rusia. Después vamos a ver en detalle la decisión".

Felipe Correa sobre Nicolás Córdova: "Vemos un buen trabajo en selecciones juveniles"

En entrevista con Radio Cooperativa, el dirigente se refirió a la labor de Córdova en el reciente Mundial Sub 20, donde la selección llegó hasta octavos de final.

"En lo que me tocó ver en la previa del Mundial sub 20, el proceso de la Roja fue muy bien llevado y los jugadores llegaron bien preparados. Vemos un buen trabajo en las selecciones juveniles que se transfiere a la adulta", comentó.

Además, Correa abordó la chance de que Manuel Pellegrini sea el DT de La Roja, recalcando que quiere ser "cuidadoso con cada una de las diligencias que se pudieron hacer sobre un candidato".

"Es una política relevante no confirmar ni desmentir ninguna conversación, porque podría entorpecer alguno de los diálogos, pero estamos trabajando en el foco que les dijimos, tener un técnico a partir del próximo año", agregó.

El gerente de selecciones sostuvo que "más allá del nombre particular, queremos un técnico del más alto nivel y siempre he dicho sería una tremenda noticia contar con él".