Mundial Sub 17: Cuándo comienza el torneo y qué día debuta Chile - Chilevisión

Mundial Sub 17: Cuándo comienza el torneo y qué día debuta Chile

La Roja arrancará la cita planetaria enfrentando a Francia, para posteriormente chocar contra Uganda y Canadá.

Martes 28 de octubre de 2025 | 15:33

La Selección Chilena afina los detalles para su estreno en el Mundial Sub 17, cita planetaria que en esta oportunidad se disputará en Qatar.

La Roja clasificó tras terminar cuarta en el Sudamericano de la categoría, logrando un cupo en el renovado certamen que tendrá a 48 selecciones.

El sorteo determinó que el combinado nacional forme parte del Grupo K junto a Francia, Uganda y Canadá, debutando nada menos que contra los galos.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 17 de Qatar 2025?

El Mundial Sub 17 arrancará oficialmente el próximo lunes 3 de noviembre, día en que habrá un total de ocho partidos.

Entre los duelos más destacados está el del anfitrión Qatar ante Italia, misma jornada en la que jugarán Argentina vs Bélgica y Bolivia contra Sudáfrica.

¿Qué día debuta Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025?

La Roja iniciará su camino en el torneo el miércoles 5 de noviembre, midiéndose a Francia en un tremendo compromiso.

Posteriormente, los dirigidos por Sebastián Miranda se enfrentarán a Uganda el sábado 8 y cerrarán la fase de grupos con Canadá el martes 11 del mismo mes.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido

  • Excequiel Bustamante – Everton

  • Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensas

  • Bruno Torres – Colo Colo

  • Martín Jiménez – Audax Italiano

  • Jaime Poblete – Universidad de Concepción

  • Francisco Daza – Universidad Católica

  • Alonso Olguín – Colo Colo

  • Matías Orellana – Colo Colo

Mediocampistas

  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake (Estados Unidos)

  • Joaquín Meneses – Universidad Católica

  • Matías Paris – O'Higgins de Rancagua

  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco

  • Cristián Díaz – Colo Colo

  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Delanteros

  • Zidane Yáñez – New York City FC (Estados Unidos)

  • Javier Gutiérrez– O'Higgins de Rancagua

  • Ian Alegría – Palestino

  • Yastin Cuevas – Colo Colo

  • Amaro Pérez – Universidad Católica

  • Jhon Cortés – Universidad de Chile

