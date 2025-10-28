Mundial Sub 17: Cuándo comienza el torneo y qué día debuta Chile - Chilevisión

La Selección Chilena afina los detalles para su estreno en el Mundial Sub 17, cita planetaria que en esta oportunidad se disputará en Qatar.

La Roja clasificó tras terminar cuarta en el Sudamericano de la categoría, logrando un cupo en el renovado certamen que tendrá a 48 selecciones.

El sorteo determinó que el combinado nacional forme parte del Grupo K junto a Francia, Uganda y Canadá, debutando nada menos que contra los galos.

¿Cuándo comienza el Mundial Sub 17 de Qatar 2025?

El Mundial Sub 17 arrancará oficialmente el próximo lunes 3 de noviembre, día en que habrá un total de ocho partidos.

Entre los duelos más destacados está el del anfitrión Qatar ante Italia, misma jornada en la que jugarán Argentina vs Bélgica y Bolivia contra Sudáfrica.

¿Qué día debuta Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025?

La Roja iniciará su camino en el torneo el miércoles 5 de noviembre, midiéndose a Francia en un tremendo compromiso.

Posteriormente, los dirigidos por Sebastián Miranda se enfrentarán a Uganda el sábado 8 y cerrarán la fase de grupos con Canadá el martes 11 del mismo mes.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Mediocampistas

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (Estados Unidos)

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Matías Paris – O'Higgins de Rancagua

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Cristián Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Delanteros