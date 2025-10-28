Mundial Sub 17: Cuándo comienza el torneo y qué día debuta Chile - Chilevisión

La Roja arrancará la cita planetaria enfrentando a Francia, para posteriormente chocar contra Uganda y Canadá.
La Selección Chilena afina los detalles para su estreno en el Mundial Sub 17, cita planetaria que en esta oportunidad se disputará en Qatar.
La Roja clasificó tras terminar cuarta en el Sudamericano de la categoría, logrando un cupo en el renovado certamen que tendrá a 48 selecciones.
El sorteo determinó que el combinado nacional forme parte del Grupo K junto a Francia, Uganda y Canadá, debutando nada menos que contra los galos.
El Mundial Sub 17 arrancará oficialmente el próximo lunes 3 de noviembre, día en que habrá un total de ocho partidos.
Entre los duelos más destacados está el del anfitrión Qatar ante Italia, misma jornada en la que jugarán Argentina vs Bélgica y Bolivia contra Sudáfrica.
La Roja iniciará su camino en el torneo el miércoles 5 de noviembre, midiéndose a Francia en un tremendo compromiso.
Posteriormente, los dirigidos por Sebastián Miranda se enfrentarán a Uganda el sábado 8 y cerrarán la fase de grupos con Canadá el martes 11 del mismo mes.
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Excequiel Bustamante – Everton
Cristóbal del Río – Universidad Católica
Bruno Torres – Colo Colo
Martín Jiménez – Audax Italiano
Jaime Poblete – Universidad de Concepción
Francisco Daza – Universidad Católica
Alonso Olguín – Colo Colo
Matías Orellana – Colo Colo
Antonio Riquelme – Real Salt Lake (Estados Unidos)
Joaquín Meneses – Universidad Católica
Matías Paris – O'Higgins de Rancagua
Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Cristián Díaz – Colo Colo
Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
Zidane Yáñez – New York City FC (Estados Unidos)
Javier Gutiérrez– O'Higgins de Rancagua
Ian Alegría – Palestino
Yastin Cuevas – Colo Colo
Amaro Pérez – Universidad Católica
Jhon Cortés – Universidad de Chile