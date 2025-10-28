Concierto de fútbol: Chile se luce en Rancagua y aplasta a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina obtuvo la Selección Chilena, derrotando 5-0 a Bolivia este martes en el Estadio El Teniente.

La Roja aprovechó la localía y se impuso a las altiplánicas por un contundente marcador, lo que genera ilusión para obtener alguno de los dos cupos directos al Mundial 2027.

La alegría llegó temprano debido a que al minuto de juego hubo un penal por mano de una defensa visitante, el que fue convertido por Sonya Keefe que anotó el primer tanto de las naciones en este torneo.

Posteriormente, la propia Keefe a los 9' y Fernando Pinilla a los 18', validado a instancias del VAR, le dieron total tranquilidad al equipo.

La fiesta continuó con los tantos de Yastin Jiménez y Nayadet López Opazo, dándole una gran alegría al público que llegó al Estadio El Teniente.

El resultado, sumado al empate en el debut contra Venezuela como visitante, entrega conclusiones positivas para Chile en este certamen, el cual da dos boletos a la cita planetaria y otros dos a un repechaje internacional.

¿Qué se le viene a Chile en la Liga de Naciones Femenina?

Con este triunfo, La Roja llega a 4 puntos en dos fechas y queda en la parte alta de la Liga de Naciones Femenina.

El próximo partido de las nacionales será el viernes 28 de noviembre contra Perú como visitante, para luego recibir a Paraguay el 2 de diciembre.