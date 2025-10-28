Chile vs Bolivia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena juega su segundo partido por la Liga de Naciones Femenina, enfrentando este martes a su similar de Bolivia.

La Roja viene de rescatar un empate ante Venezuela en su estreno, por lo que ahora apuesta a vencer al elenco altiplánico para no perder terreno en la tabla de posiciones.

Tras este cotejo, el combinado nacional volverá a la cancha a fines de noviembre para otra jornada doble, la que será la última del año en estas Clasificatorias al Mundial 2027.

Chile vs Bolivia por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Bolivia será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además de la TV abierta, el choque por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Bolivia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el encuentro de las nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Bolivia?

El compromiso de La Roja contra La Verde inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 28 de octubre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.