Chile vs Bolivia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Roja recibe a Bolivia en un partido crucial por la Liga de Naciones Femenina, buscando quedarse con el triunfo en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Martes 28 de octubre de 2025 | 12:16
La Selección Chilena juega su segundo partido por la Liga de Naciones Femenina, enfrentando este martes a su similar de Bolivia.
La Roja viene de rescatar un empate ante Venezuela en su estreno, por lo que ahora apuesta a vencer al elenco altiplánico para no perder terreno en la tabla de posiciones.
Tras este cotejo, el combinado nacional volverá a la cancha a fines de noviembre para otra jornada doble, la que será la última del año en estas Clasificatorias al Mundial 2027.
El partido de Chile ante Bolivia será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.
Además de la TV abierta, el choque por la fecha 2° de la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el encuentro de las nacionales, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de La Roja contra La Verde inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 28 de octubre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.