Venezuela vs Chile | Momentos, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Chile comenzó con un empate su camino en la Liga de Naciones, igualando 0-0 ante Venezuela este viernes.

La Roja rescató un punto en su visita a La Vinotinto, partido que era clave pensando en el certamen que entrega dos boletos directos al Mundial 2027.

El duelo contó con la presencia de la arquera Christiane Endler, quien volvió al equipo y tuvo una buena actuación.

Ahora, las dirigidas por Luis Mena se enfocarán en el encuentro contra Bolivia que se jugará el martes 28 de octubre en Rancagua.