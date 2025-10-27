 Chile vs Bolivia: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión
Chile vs Bolivia: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por la Liga de Naciones Femenina

La Roja tendrá su primer partido como local en la Liga de Naciones Femenina, chocando contra Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Lunes 27 de octubre de 2025 | 12:21

La Selección Chilena jugará su segundo partido por la Liga de Naciones Femenina, chocando ante Bolivia en condición de local.

Luego del empate sin tantos frente a Venezuela en el estreno, La Roja se medirá al elenco altiplánico que cayó contra Ecuador en la primera jornada.

El combinado nacional debe ganar a toda costa para acomodarse en este certamen, el que entrega dos boletos directos al Mundial 2027 y otros dos cupos a un repechaje.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Bolivia por Liga de Naciones Femenina?

El partido de Chile ante Bolivia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que ya te llevó el debut de las dirigidas por Luis Mena.

Además, el crucial encuentro por la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Bolivia por Liga de Naciones Femenina?

El cotejo de las naciones contra La Verde está programado para el martes 28 de octubre a las 18:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio El Teniente de Rancagua, recinto que viene de ser una de las sedes del Mundial Sub 20.

