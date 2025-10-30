Todo lo que tienes que saber del Mundial Sub 17: Nuevo formato, sedes y fixture de La Roja - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 alista su debut en el Mundial de Qatar 2025, torneo que se disputará desde el miércoles 3 de noviembre al jueves 27 del mismo mes.

El elenco nacional será dirigido por Sebastián Miranda, quien convocó a 21 jugadores para representar al país en la cita planetaria.

Mundial Sub 17 estrena nuevo formato

Este Mundial Sub 17 será el primer torneo en contar con 48 equipos en competencia, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

Los dos equipos que resulten en las primeras posiciones de cada grupo se clasificarán directo a los dieciseisavos de final. A ellos se les sumarán los ocho mejores terceros.

A partir de los dieciseisavos de final, el torneo se disputará en formato de eliminatorias, lo que continuará hasta la final.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 17

Los chilenos dirigidos de Sebastián Miranda competirán en el Grupo K y debutará en el certamen a partir del 5 de noviembre.

Revisa a continuación el fixture de La Roja en el Mundial Sub 17:

Chile vs Francia: Miércoles 5 de noviembre

Chile vs Uganda: Sábado 8 de noviembre

Chile vs Canadá: Martes 11 de noviembre

Las sedes del Mundial de Qatar 2025

Todos los encuentros se disputarán en ocho campos del complejo deportivo Aspire Zone, localizado en la ciudad de Al Rayyan, que se ubica a nueve kilómetros de la capital de Qatar, Doha.

Sin embargo, la final del Mundial Sub 17 se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, ubicado en el mismo recinto.

¿Quién transmite el Mundial Sub 17?

El Mundial Sub 17 será transmitido por Chilevisión en sus distintas plataformas.