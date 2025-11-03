 Con varios jóvenes: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Rusia y Perú - Chilevisión
Con varios jóvenes: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Rusia y Perú

La Roja oficializó a los convocados que estarán en los últimos dos partidos del año. Entre las novedades están los regresos de Darío Osorio e Ignacio Saavedra.

Lunes 3 de noviembre de 2025 | 13:27

La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para los amistosos de noviembre, donde se enfrentará a Rusia y Perú.

Un total de 26 jugadores fueron convocados a La Roja para estos encuentros, los que serán los últimos del año y que servirán de preparación para los nuevos desafíos.

Entre las novedades están los regresos de Darío Osorio e Ignacio Saavedra, quienes no habían sido parte de la última victoria sobre La Bicolor en Santiago.

Además, el entrenador Nicolás Córdova ratificó la presencia de Lautaro Millán, una de las principales figuras nacionales en el reciente Mundial Sub 20.

Otros futbolistas que estuvieron en la cita planetaria y que fueron convocados en esta oportunidad son Sebastián Mella, Ian Garguez y Agustín Arce.

Nómina de la Selección Chilena para amistosos de noviembre

Arqueros:

  • Lawrence Vigoroux - Swansea City
  • Thomas Gillier - CF Montreal
  • Sebastián Mella - Huachipato

Defensas:

  • Fabián Hormazábal - Universidad de Chile
  • Francisco Salinas - Coquimbo Unido
  • Iván Román - Atlético Mineiro
  • Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil
  • Francisco Sierralta - Auxerre de Francia
  • Guillermo Maripán - Torino
  • Gabriel Suazo - Sevilla
  • Matías Sepúlveda - Universidad de Chile

Volantes:

  • Felipe Loyola - Independiente
  • Marcelino Núñez - Ipswich Town
  • Rodrigo Echeverría - León de México
  • Ignacio Saavedra - Sochi de Rusia
  • Vicente Pizarro - Colo Colo
  • Lautaro Millán - Independiente
  • Javier Altamirano - Universidad de Chile
  • Agustín Arce - Deportes Limache

Delanteros:

  • Gonzalo Tapia - Sao Paulo
  • Lucas Cepeda - Colo Colo
  • Ben Brereton - Derby County
  • Darío Osorio - Midtjylland
  • Alexander Aravena - Gremio
  • Maximiliano Gutiérrez - Huachipato

