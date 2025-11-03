Con varios jóvenes: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Rusia y Perú - Chilevisión

La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para los amistosos de noviembre, donde se enfrentará a Rusia y Perú.

Un total de 26 jugadores fueron convocados a La Roja para estos encuentros, los que serán los últimos del año y que servirán de preparación para los nuevos desafíos.

Entre las novedades están los regresos de Darío Osorio e Ignacio Saavedra, quienes no habían sido parte de la última victoria sobre La Bicolor en Santiago.

Además, el entrenador Nicolás Córdova ratificó la presencia de Lautaro Millán, una de las principales figuras nacionales en el reciente Mundial Sub 20.

Otros futbolistas que estuvieron en la cita planetaria y que fueron convocados en esta oportunidad son Sebastián Mella, Ian Garguez y Agustín Arce.

Nómina de la Selección Chilena para amistosos de noviembre

Arqueros:

Lawrence Vigoroux - Swansea City

Thomas Gillier - CF Montreal

Sebastián Mella - Huachipato

Defensas:

Fabián Hormazábal - Universidad de Chile

Francisco Salinas - Coquimbo Unido

Iván Román - Atlético Mineiro

Benjamín Kuscevic - Fortaleza de Brasil

Francisco Sierralta - Auxerre de Francia

Guillermo Maripán - Torino

Gabriel Suazo - Sevilla

Matías Sepúlveda - Universidad de Chile

Volantes:

Felipe Loyola - Independiente

Marcelino Núñez - Ipswich Town

Rodrigo Echeverría - León de México

Ignacio Saavedra - Sochi de Rusia

Vicente Pizarro - Colo Colo

Lautaro Millán - Independiente

Javier Altamirano - Universidad de Chile

Agustín Arce - Deportes Limache

Delanteros: