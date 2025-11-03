Con varios jóvenes: Nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Rusia y Perú - Chilevisión

La Roja oficializó a los convocados que estarán en los últimos dos partidos del año. Entre las novedades están los regresos de Darío Osorio e Ignacio Saavedra.
Lunes 3 de noviembre de 2025 | 13:27
La Selección Chilena dio a conocer este lunes la nómina para los amistosos de noviembre, donde se enfrentará a Rusia y Perú.
Un total de 26 jugadores fueron convocados a La Roja para estos encuentros, los que serán los últimos del año y que servirán de preparación para los nuevos desafíos.
Entre las novedades están los regresos de Darío Osorio e Ignacio Saavedra, quienes no habían sido parte de la última victoria sobre La Bicolor en Santiago.
Además, el entrenador Nicolás Córdova ratificó la presencia de Lautaro Millán, una de las principales figuras nacionales en el reciente Mundial Sub 20.
Otros futbolistas que estuvieron en la cita planetaria y que fueron convocados en esta oportunidad son Sebastián Mella, Ian Garguez y Agustín Arce.
Arqueros:
Defensas:
Volantes:
Delanteros: