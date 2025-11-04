 Chile vs Francia: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 17 - Chilevisión
Chile vs Francia: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 17

La Roja tendrá su primer partido en el Mundial Sub 17, enfrentando a Francia en el estreno del Grupo K que completan Uganda y Canadá.

Martes 4 de noviembre de 2025 | 10:54

La Selección Chilena disputará su primer partido en el Mundial Sub 17, chocando nada menos que ante Francia por el Grupo K.

La Roja afina los últimos detalles para su esperado debut en la cita planetaria de Qatar, a la cual clasificó tras un meritorio cuarto lugar en el Sudamericano de la categoría.

El rival en esta ocasión es el conjunto galo, gran favorito a quedarse con el grupo que completan Uganda y Canadá.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Francia por el Mundial Sub 17?

El partido de Chile ante Francia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que tendrás una completa cobertura con la previa, datos y enviados especiales.

Además, el gran duelo por el Mundial Sub 17 lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Francia por el Mundial Sub 17?

El cotejo del combinado nacional contra los europeos está programado para el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile.

El escenario en esta oportunidad es el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.

