Alivio en Argentina: La inédita “ventaja” que podría tener en el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

El próximo 5 de diciembre se realizará en esperado sorteo del Mundial 2026, instancia en la que se conocerán los partidos de la fase de grupos.

A poco más de una semana del esperado evento, la FIFA ratificó los bombos y explicó las reglas que regirán para conformar las diferentes zonas.

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con el "equilibrio competitivo", el que involucra directamente a Argentina y a España.

Argentina evitaría a España hasta la final del Mundial 2026

En concreto, el organismo anunció que La Roja europea y La Albiceleste "se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos", esto por ser las mejores ubicadas en el Ranking FIFA.

Esto quiere decir que, si ambos finalizan la fase de grupos en el primer puesto, no se enfrentarán antes de la gran final.

La situación se repite para Francia e Inglaterra, quienes están 3° y 4° respectivamente en el escalafón, por lo que estas cuatro selecciones se toparían entre ellas recién en semifinales.

Otro punto importante es que ninguna zona contendrá dos elencos de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA que está representada por 16 equipos.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 está fijado para el viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

En tanto, el calendario de los encuentros se dará a conocer el sábado 6 del mismo mes.