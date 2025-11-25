Sorteo Mundial 2026: FIFA confirma los bombos y entrega novedades del formato - Chilevisión

La FIFA dio a conocer este martes nuevos detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, donde se conocerán los enfrentamientos de la fase de grupos.

La esperada instancia se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, y contará con la presencia de grandes figuras, quienes presenciarán en vivo el esperado momento.

En su sitio oficial, el organismo ratificó la conformación de los cuatro bombos para la cita planetaria, mandando a todas las selecciones que accederán vía repechaje al número 4.

Los bombos para la fase de grupos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificado repechaje Europa 1, clasificado repechaje Europa 2, clasificado repechaje Europa 3, clasificado repechaje Europa 4, clasificado repechaje internacional 1 y clasificado repechaje internacional 2.

El formato para el sorteo del Mundial 2026

Según consignó la FIFA, en esta oportunidad se buscará el "equilibrio competitivo", estableciendo dos cuadros diferentes para evitar que las mejores selecciones del Ranking se midan antes de la final.

Por ejemplo, España (1°) y Argentina (2°) irán por lados contrarios, situación que se repite con Francia (3°) e Inglaterra (4°).

"De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabarán la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final", señaló el ente rector del fútbol mundial.

Adicionalmente, se determinó que los países anfitriones se identificarán con colores diferentes. México fue asignado A1 (bola verde), Canadá B1 (bola roja) y Estados Unidos D1 (bola azul).

En principio, ningún grupo contendrá dos equipos de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA que está representada por 16 conjuntos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 está programado para el viernes 5 de diciembre.