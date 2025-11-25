Tras no poder clasificar al Mundial: La decisión que tomó Nicaragua con el Fantasma Figueroa - Chilevisión

La selección centroamericana quedó sin chances de ir a la cita planetaria, situación que llevó a la dirigencia a tomar una importante determinación con el DT chileno.
El ciclo de Marco Antonio Figueroa en Nicaragua llegó a su fin. Tras no clasificar al Mundial 2026, la selección centroamericana decidió no continuar trabajando con el Fantasma.
El elenco Azul y Blanco se quedó con las ganas de meterse en el repechaje a la cita planetaria, cayendo 2-0 contra Haití en su última presentación por las Eliminatorias.
A raíz de esto, la dirigencia aparentemente tomó la determinación de dar por terminada la etapa del entrenador chileno.
Según consignó el sitio local La Prensa, la federación local y el experimentado adiestrador "separarán sus caminos porque el director técnico cumplió con la duración de su contrato en Curazao, frente a Haití".
"No hay intención de parte de la Fenifut de extender la relación laboral con el estratega chileno pese a que el gran triunfo frente a Honduras suscitó una evaluación más detallada", agregaron.
A lo largo de su ciclo, Figueroa dirigió un total de 40 compromisos en los que obtuvo 16 victorias, 7 empates y 17 derrotas.
En la fase final de las Clasificatorias de la Concacaf, Nicaragua finalizó en el último lugar del Grupo C con 4 puntos en seis jornadas y quedó sin chances de ir al Mundial.