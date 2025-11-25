Tras no poder clasificar al Mundial: La decisión que tomó Nicaragua con el Fantasma Figueroa - Chilevisión

El ciclo de Marco Antonio Figueroa en Nicaragua llegó a su fin. Tras no clasificar al Mundial 2026, la selección centroamericana decidió no continuar trabajando con el Fantasma.

El elenco Azul y Blanco se quedó con las ganas de meterse en el repechaje a la cita planetaria, cayendo 2-0 contra Haití en su última presentación por las Eliminatorias.

A raíz de esto, la dirigencia aparentemente tomó la determinación de dar por terminada la etapa del entrenador chileno.

Fantasma Figueroa deja de ser DT de Nicaragua

Según consignó el sitio local La Prensa, la federación local y el experimentado adiestrador "separarán sus caminos porque el director técnico cumplió con la duración de su contrato en Curazao, frente a Haití".

"No hay intención de parte de la Fenifut de extender la relación laboral con el estratega chileno pese a que el gran triunfo frente a Honduras suscitó una evaluación más detallada", agregaron.

A lo largo de su ciclo, Figueroa dirigió un total de 40 compromisos en los que obtuvo 16 victorias, 7 empates y 17 derrotas.

En la fase final de las Clasificatorias de la Concacaf, Nicaragua finalizó en el último lugar del Grupo C con 4 puntos en seis jornadas y quedó sin chances de ir al Mundial.