 Tras no poder clasificar al Mundial: La decisión que tomó Nicaragua con el Fantasma Figueroa - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Tras no poder clasificar al Mundial: La decisión que tomó Nicaragua con el Fantasma Figueroa

La selección centroamericana quedó sin chances de ir a la cita planetaria, situación que llevó a la dirigencia a tomar una importante determinación con el DT chileno.

Martes 25 de noviembre de 2025 | 11:52

El ciclo de Marco Antonio Figueroa en Nicaragua llegó a su fin. Tras no clasificar al Mundial 2026, la selección centroamericana decidió no continuar trabajando con el Fantasma.

El elenco Azul y Blanco se quedó con las ganas de meterse en el repechaje a la cita planetaria, cayendo 2-0 contra Haití en su última presentación por las Eliminatorias.

A raíz de esto, la dirigencia aparentemente tomó la determinación de dar por terminada la etapa del entrenador chileno.

Fantasma Figueroa deja de ser DT de Nicaragua

Según consignó el sitio local La Prensa, la federación local y el experimentado adiestrador "separarán sus caminos porque el director técnico cumplió con la duración de su contrato en Curazao, frente a Haití".

"No hay intención de parte de la Fenifut de extender la relación laboral con el estratega chileno pese a que el gran triunfo frente a Honduras suscitó una evaluación más detallada", agregaron.

A lo largo de su ciclo, Figueroa dirigió un total de 40 compromisos en los que obtuvo 16 victorias, 7 empates y 17 derrotas.

En la fase final de las Clasificatorias de la Concacaf, Nicaragua finalizó en el último lugar del Grupo C con 4 puntos en seis jornadas y quedó sin chances de ir al Mundial.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Sorteo Mundial 2026: FIFA confirma los bombos y entrega novedades del formato

Chelsea vs Barcelona: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League

A 5 años de la muerte de Maradona: Cómo fue la llamada en la que su médico pidió una ambulancia

“Pedazo de...”: Futbolista expone crueles mensajes de hinchas y causa preocupación en España
Publicidad
Publicidad