Partidos de alto impacto: Así quedaron los cruces del repechaje europeo al Mundial 2026 - Chilevisión

 Partidos de alto impacto: Así quedaron los cruces del repechaje europeo al Mundial 2026
Partidos de alto impacto: Así quedaron los cruces del repechaje europeo al Mundial 2026

El azar determinó que Italia se medirá a Irlanda del Norte, mientras que Ucrania enfrentará a Polonia. Para clasificar a la cita planetaria, cada selección debe ganar dos partidos.

Jueves 20 de noviembre de 2025 | 10:02

Zürich, Suiza, fue la sede del sorteo del repechaje al Mundial 2026, donde se determinó que habrá atractivos cruces en el lado europeo.

Por ejemplo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte. En caso de avanzar, la Azzurri irá contra el vencedor de Gales y Bosnia y Herzegovina en caso de avanzar.

Además, Ucrania chocará contra Suecia, buscando el eventual pasaje a la cita planetaria frente al ganador del cruce de Polonia con Albania.

Cabe recordar que el formato es bastante sencillo: Semifinales y final a partido único con la selección triunfadora accediendo al certamen internacional.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez se jugarán más encuentros debido a que la cantidad de equipos participantes subió de 32 a 48.

Estas son las llaves del repechaje europeo

  • Italia vs Irlanda del Norte
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania vs Suecia
  • Polonia vs Albania
  • Turquía vs Rumania
  • Eslovaquia vs Kosovo
  • Dinamarca vs Macedonia del Norte
  • República Checa vs Irlanda

