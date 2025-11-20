Partidos de alto impacto: Así quedaron los cruces del repechaje europeo al Mundial 2026 - Chilevisión

Zürich, Suiza, fue la sede del sorteo del repechaje al Mundial 2026, donde se determinó que habrá atractivos cruces en el lado europeo.

Por ejemplo, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte. En caso de avanzar, la Azzurri irá contra el vencedor de Gales y Bosnia y Herzegovina en caso de avanzar.

Además, Ucrania chocará contra Suecia, buscando el eventual pasaje a la cita planetaria frente al ganador del cruce de Polonia con Albania.

Cabe recordar que el formato es bastante sencillo: Semifinales y final a partido único con la selección triunfadora accediendo al certamen internacional.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez se jugarán más encuentros debido a que la cantidad de equipos participantes subió de 32 a 48.

Estas son las llaves del repechaje europeo