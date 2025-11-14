Argentina vs Angola: Dónde seguir EN VIVO y ONLINE el gran partido amistoso - Chilevisión

Argentina sale a la cancha y disputa este viernes su último partido del 2025, enfrentando en esta oportunidad a Angola en un amistoso internacional.

Con Lionel Messi a la cabeza, La Albiceleste se traslada a África para enfrentar a Las Palancas Negras que apuestan a complicarle la vida a los actuales campeones del mundo.

De cara a este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni apuesta a darle rodaje a jóvenes figuras que están teniendo un gran presente como el delantero Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Angola?

El partido de Argentina ante Angola lo podrás seguir en vivo por el canal DSports Radio de la señal DirecTV.

Adicionalmente, El gran amistoso se podrá seguir de manera online por la plataforma de streaming DGO, a la que tienes que acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Argentina y Angola por amistoso internacional

El compromiso del elenco trasandino contra los africanos inicia a las 13:00 horas de Chile de este viernes 14 de noviembre.

El escenario para el duelo es el Estadio 11 de Novembro de Luanda, recinto en el que se esperan cerca de 45.000 hinchas.