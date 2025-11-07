Jugó el Mundial Sub 20, tuvo roces con los hinchas chilenos y ahora recibió gran noticia - Chilevisión

La Selección Argentina dio a conocer su nómina para su último partido del 2025, el que será ante Ángola en un amistoso internacional.

El entrenador Lionel Scaloni incluyó a varios referentes como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, además de algunas sorpresas.

Entre esas novedades están Joaquín Panichelli, de gran momento en el Racing de Estrasburgo, Máximo Perrone del Como y un jugador que se hizo bastante conocido en Chile.

Gianluca Prestianni, de figura en el Mundial Sub 20 a convocado en la adulta

El apuntado es Gianluca Prestianni, una de las figuras más importantes que tuvo La Albiceleste en el reciente Mundial Sub 20 desarrollado en nuestro país.

El volante del Benfica fue convocado por primera vez a la selección absoluta, donde se jugará una gran chance para ser tenido en cuenta en el Mundial 2026.

En la cita planetaria juvenil, el ex Vélez Sarsfield tuvo varios cruces con el público chileno debido al apoyo a los rivales del elenco trasandino.

De hecho, llegó a decir que era "cábala" las constantes pifias a su equipo que finalizó segundo en el torneo, luego de caer en la final contra Marruecos.

Una vez culminado dicho duelo, el Instagram de Prestianni se llenó de comentarios de hinchas.