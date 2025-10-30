Detienen a padre de futbolista profesional: Lo acusan de integrar banda que robaba autos en Argentina - Chilevisión

Consternación ha generado en Argentina la detención de Pablo Almendra, padre del futbolista de Racing, Agustín Almendra.

El familiar del jugador fue arrestado por su presunta vinculación con una banda dedicada al robo de vehículos, la que además integraría su hermano y tío del volante.

De acuerdo a medios locales, los sujetos fueron aprehendidos el pasado 7 de octubre en La Plata, operativo dado a conocer en las últimas horas.

Padre de Agustín Almendra tendría antecedentes

Este es el segundo episodio en el que estaría involucrado Almendra padre, quien en 2023 fue detenido por el delito de robo a una vivienda en City Bell.

En esta oportunidad, los arrestados fueron identificados por una cámara de seguridad que captó el momento en que intentaban quedarse con un techo solar.

Tras caer en manos de las autoridades, se encontraron guantes de látex, pinzas y una importante cantidad de dinero en efectivo.

En ese marco, se informó que los individuos se dedicarían a la adulteración de patentes, por lo que fueron acusados de "robo y encubrimiento" en un caso que ha generado impacto en el vecino país.

La situación se dio a conocer horas antes del partido que jugó Racing con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, donde Agustín Almendra fue titular.