Ricardo Gareca abordó ausencia de Carlos Palacios en su periodo en La Roja: “Jamás tuve problemas” - Chilevisión

El ex entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, dio detalles de la ausencia de Carlos Palacios en su periodo en La Roja.

El Tigre recordó la polémica salida de La Joya en octubre del 2024, donde el volante salió de la convocatoria tras argumentar tener problemas personales.

En entrevista con TNT Sports Argentina, el DT señaló: "Después del partido con Brasil, él me dice que tenía problemas personales, que tenía que alejarse un poco de la Selección, entonces quedó desafectado".

Ricardo Gareca descarta tener problemas con Carlos Palacios

Tal como ha dicho en otras ocasiones, el trasandino precisó que no se molestó por la situación. "Escuché que quería volver a la selección y no tengo problemas con él. Jamás tuve problemas con él, me parece un jugador con mucha calidad", dijo.

Sobre el no volver a nominarlo hasta el final de su proceso, Gareca afirmó que "después me enfoqué en otros jugadores, pero no era que no lo tenía en cuenta".

"En el caso que hubiera continuado, siempre lo hubiese tenido en cuenta, pero yo estaba en momento complicado y ya estaba enfocado en los muchachos que podía convocar", agregó.

Además, apuntó a que Palacios no le informó de manera oficial que ya estaba disponible para La Roja. "Una cosa es un mensaje periodístico o que pueda hacer una declaración y otra es una comunicación oficial", comentó.

"Así como comunicó oficialmente que tenía problemas, también el jugador pudo haber comunicado con el preparador físico, conmigo o con el ayudante de campo que está listo para volver", sentenció.