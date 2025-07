“Me cambió mucho”: Arturo Vidal habla del perdonazo en La Roja tras Caso Ferrari el 2015 - Chilevisión

En el marco de los 10 años de la Copa América 2015 ganada por Chile, Arturo Vidal habló sobre accidente sufrido en su Ferrari en pleno desarrollo del torneo.

El King chocó su vehículo y terminó siendo detenido por Carabineros por manejar con alcohol en el cuerpo. Pese a lo ocurrido, se mantuvo en el plantel de La Roja y terminó levantando el trofeo.

En su podcast "El Reinado de Vidal", el volante de Colo Colo comentó: "De pasar de una situación donde me pudo pasar cualquier cosa a mí o a Marité (Matus, su ex esposa) estar jugando dos días después (vs Bolivia), no es fácil. La gente me mostró el cariño".

"Ese fue el momento en el que creció el hambre y la confianza de que esa copa se tenía que quedar acá. De los errores he aprendido muchas cosas y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera", contó.

Arturo Vidal destaca el haber seguido en La Roja

El mediocampista recalcó que dicho suceso "me cambió mucho mi forma de pensar y de vivir. Siempre he sido agradecido de la Selección y siempre voy a estar, por todos esos detalles".

"Lo bueno que me pasó fue haber entrado de titular (ante Bolivia), porque ahí me demostraron que confiaban en mí porque yo confié en ellos un año antes, cuando arriesgué mi carrera en el Mundial. Ellos se la jugaron por mí en esa Copa América", señaló.

Sobre la decisión de Jorge Sampaoli de que juegue contra La Verde, Vidal recalcó que "eso fue para mí un golpe anímico muy bueno. Fue lindo y de ahí en adelante vinieron los partidos difíciles".

En el mismo espacio, el Rey abordó su vínculo con Alexis Sánchez, donde sostuvo que "siempre hemos tenido una rivalidad buena de competir, siempre estamos preocupados de en qué equipo estamos, cuántos goles hicimos".

"Tenemos buena onda, no sé si somos tan amigos, aunque cuando estamos en la Selección nos reímos, pero no somos de mandarnos mensajes o cosas así", aclaró.