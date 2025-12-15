Alarma en el campeón: Esteban González se llevaría a México a pieza clave de Coquimbo - Chilevisión

La etapa de Esteban González en México comenzó con todo. El Chino va por todo y pretende llevarse a una de las figuras con las que salió campeón en Coquimbo Unido.

Se trata de Sebastián Galani, quien podría tener su primera aventura en el extranjero para fichar en los Gallos Blancos.

El volante estaría cerca de dejar a Los Piratas para irse con el entrenador nacional, quien pretende armar un equipo con varias caras conocidas.

Sebastián Galani podría partir a México

Según consignó La Tercera, el estratega llamó al mediocampista de 28 años para que arme las maletas y se vaya al fútbol azteca.

Galani terminó su contrato con el Aurinegro y despertó interés en algunos clubes, entre los que presuntamente estaba Colo Colo que se sigue moviendo en el mercado.

Sin embargo, González lo habría contactado para invitarlo al Querétaro, cuadro que finalizó en el puesto 12° en la última Liga MX y no clasificó a playoffs.

De concretarse el fichaje, el actual campeón perdería una pieza fundamental para un 2026 en el que tendrá como gran desafío la Copa Libertadores.