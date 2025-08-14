 Libertad vs River Plate | Momentos, resumen y compacto - Chilevisión
Libertad vs River Plate | Momentos, resumen y compacto

En el Estadio La Huerta de Asunción, paraguayos y argentinos terminaron en tablas y definirán su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores la próxima semana.

Jueves 14 de agosto de 2025 | 22:38

En un empate 0-0 terminó el partido entre Libertad y River, quienes se enfrentaron este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el Estadio La Huerta de Asunción, el Millonario rescató un empate en un duelo en el que tuvo grandes chances, especialmente en el segundo tiempo.

De todas formas, también le tocó sufrir en el lapso inicial, donde el Gumarelo convirtió en figura al arquero Franco Armani.

La revancha se disputará el jueves 21 de agosto en Buenos Aires.

