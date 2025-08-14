Libertad vs River Plate | Momentos, resumen y compacto - Chilevisión

En un empate 0-0 terminó el partido entre Libertad y River, quienes se enfrentaron este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el Estadio La Huerta de Asunción, el Millonario rescató un empate en un duelo en el que tuvo grandes chances, especialmente en el segundo tiempo.

De todas formas, también le tocó sufrir en el lapso inicial, donde el Gumarelo convirtió en figura al arquero Franco Armani.

La revancha se disputará el jueves 21 de agosto en Buenos Aires.