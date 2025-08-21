Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO a la revancha entre River y Libertad - Chilevisión

River Plate y Libertad definen una nueva llave de los octavos de final de la Copa Libertadores, midiéndose este jueves en Buenos Aires.

El Millonario de Paulo Díaz asoma como favorito tras el empate 0-0 de la ida, donde tuvo algunas chances para ganar luego de pasarlo bastante mal en el primer tiempo.

Por el otro lado, los paraguayos apuestan a dar el batacazo y avanzar a la ronda de los ocho mejores del torneo.

