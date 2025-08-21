River Plate vs Libertad: Cómo ver el partido de Copa Libertadores EN VIVO y GRATIS por la app MiCHV - Chilevisión

River Plate y Libertad buscarán este jueves en el Estadio Monumental de Ñúñez un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Los "Millonarios" buscan ser el cuarto equipo argentino en esta instancia, ya que en la ronda de los ocho mejores ya están Vélez Sarsfield, Racing Club y Estudiantes.

Trasandinos y guaraníes igualaron sin goles en la ida, así que ambos equipos tienen intactas sus chances de seguir avanzando en el certamen continental.

Cuándo y dónde ver en vivo el partido entre River y Libertad

El partido entre River y Libertad, válido por la revancha de los octavos de final de la Libertadores, está programado para las 20:30 horas de este jueves, duelo que podrás disfrutar de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android, realizando la búsqueda en Google Play.

La aplicación de MiCHV no solo está disponible en dispositivos Android, iOS y Samsung, sino que también para televisores.