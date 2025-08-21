 Revive las reacciones a la clasificación de River ante Libertad por la Copa Libertadores - Chilevisión
Revive las reacciones a la clasificación de River ante Libertad por la Copa Libertadores

La Banda Sangre lo pasó bastante mal contra el cuadro paraguayo, pero se las arregló para meterse en los cuartos de final del certamen continental.

Jueves 21 de agosto de 2025 | 23:09

En un partido dramático, River Plate superó en penales a Libertad y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario superó al conjunto paraguay 3-1 desde los 12 pasos, instancia a la que se llegó luego del empate 1-1 en los 90 minutos.

Lamentablemente, Paulo Díaz sufrió una lesión y tuvo que dejar la cancha en el entretiempo, siendo reemplazado por Sebastián Boselli.

El avance de La Banda Sangre lo pudiste seguir con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Revive las reacciones acá

