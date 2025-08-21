Revive las reacciones a la clasificación de River ante Libertad por la Copa Libertadores - Chilevisión

En un partido dramático, River Plate superó en penales a Libertad y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario superó al conjunto paraguay 3-1 desde los 12 pasos, instancia a la que se llegó luego del empate 1-1 en los 90 minutos.

Lamentablemente, Paulo Díaz sufrió una lesión y tuvo que dejar la cancha en el entretiempo, siendo reemplazado por Sebastián Boselli.

