El millonario monto que recibirá Jorge Almirón tras salir de Colo Colo - Chilevisión

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo concluyó. El argentino dejó de ser el entrenador del Cacique este martes tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.

El proceso llegó a su fin pocos días después de la contundente derrota 4-1 ante Universidad Católica, la que incrementó la crisis de Los Albos.

En materia económica, la directiva del Cacique pudo llegar a un acuerdo muy inferior a los 2,6 millones de dólares que contemplaba la cláusula de salida.

El monto que Colo Colo le pagará a Jorge Almirón

Según consignó ADN Radio, el trasandino recibirá cerca de 900 mil dólares por lo que le quedaba de contrato hasta fines del 2026, equivalentes a más de 865 millones de pesos.

Dicho monto se pagará en cuotas hasta marzo del próximo año, plazo que fue acordado con Almirón y su representante.

Por ahora, el primer equipo de Popular está siendo comandado por la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez.