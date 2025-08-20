El millonario monto que recibirá Jorge Almirón tras salir de Colo Colo - Chilevisión

El argentino llegó a un acuerdo con Blanco y Negro para su salida, la que se confirmó este martes tras la reunión de directorio.
Miércoles 20 de agosto de 2025 | 10:17
El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo concluyó. El argentino dejó de ser el entrenador del Cacique este martes tras la reunión de directorio de Blanco y Negro.
El proceso llegó a su fin pocos días después de la contundente derrota 4-1 ante Universidad Católica, la que incrementó la crisis de Los Albos.
En materia económica, la directiva del Cacique pudo llegar a un acuerdo muy inferior a los 2,6 millones de dólares que contemplaba la cláusula de salida.
Según consignó ADN Radio, el trasandino recibirá cerca de 900 mil dólares por lo que le quedaba de contrato hasta fines del 2026, equivalentes a más de 865 millones de pesos.
Dicho monto se pagará en cuotas hasta marzo del próximo año, plazo que fue acordado con Almirón y su representante.
Por ahora, el primer equipo de Popular está siendo comandado por la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez.