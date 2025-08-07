 Con Dembélé y Lamine Yamal: Estos son los nominados al Balón de Oro 2025 - Chilevisión
Con Dembélé y Lamine Yamal: Estos son los nominados al Balón de Oro 2025

France Football reveló la lista de los 30 jugadores que competirán por el galardón. El ganador se conocerá a fines de septiembre en una espectacular ceremonia.

Jueves 7 de agosto de 2025 | 10:35

Este jueves se dieron a conocer los nominados para el Balón de Oro 2025, prestigioso premio que se entrega cada temporada.

La lista fue revelada por la revista France Football, organizadora de la ceremonia que decidió colocar a solamente 4 sudamericanos entre los 30 finalistas.

Se trata de los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y los brasileños Vinícius Jr y Raphinha, quienes no arrancan como los favoritos.

Otros grandes jugadores que se especula que podrían quedarse con el galardón son Ousmane Dembélé, Vitinha y el español Lamine Yamal.

El listado incluyó a nueve futbolistas del PSG, campeón de la Champions League y finalista del renovado Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

Los ganadores de todas las categorías se revelarán el próximo lunes 22 de septiembre en el Teatro de Chatelet de París, Francia.

Nominados al Balón de Oro 2025

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Giurassy
  • Víktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Soctt McTominay
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Rapihnha
  • Declan Rice
  • Fabian Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil vsn Dijk
  • Vinícius Jr.
  • Vitina
  • Florian Wirtz
  • Laminel Yamal

