Con Dembélé y Lamine Yamal: Estos son los nominados al Balón de Oro 2025 - Chilevisión

Este jueves se dieron a conocer los nominados para el Balón de Oro 2025, prestigioso premio que se entrega cada temporada.

La lista fue revelada por la revista France Football, organizadora de la ceremonia que decidió colocar a solamente 4 sudamericanos entre los 30 finalistas.

Se trata de los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y los brasileños Vinícius Jr y Raphinha, quienes no arrancan como los favoritos.

Otros grandes jugadores que se especula que podrían quedarse con el galardón son Ousmane Dembélé, Vitinha y el español Lamine Yamal.

El listado incluyó a nueve futbolistas del PSG, campeón de la Champions League y finalista del renovado Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

Los ganadores de todas las categorías se revelarán el próximo lunes 22 de septiembre en el Teatro de Chatelet de París, Francia.

Nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Giurassy

Víktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Soctt McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Rapihnha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil vsn Dijk

Vinícius Jr.

Vitina

Florian Wirtz

Laminel Yamal