Ousmane Dembélé sorprende ante el favoritismo de Lamine Yamal y se queda con el Balón de Oro 2025 - Chilevisión

Este lunes en París, Francia, se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025, que tuvo como gran ganador a Ousmane Dembélé.

El atacante del PSG, actual monarca de la Champions League, fue premiado como el Mejor Jugador del Año, obteniendo este ansiado galardón por primera vez en su carrera.

En la votación, el extremo francés superó a Lamine Yamal, quien aparecía como el gran favorito para quedarse con el ansiado trofeo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Precisamente, se preveía que el español de raíces marroquíes se quedara con el trofeo individual tras una supuesta filtración que invadió redes sociales y donde finalmente no fue así.

De esta manera, Dembélé sucede a Rodri, quien el año pasado se había quedado con el trofeo. El reconocimiento al francés se basa a su extraodinaria campaña con el PSG, equipo que ganó todo la temporada pasada, incluyendo su primera Champions. Por esta razón, Luis Enrique se quedó con el galardón a mejor DT.