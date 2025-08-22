 A considerar: Cómo resolvió la Conmebol situaciones similares a la tragedia entre Independiente y la U - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

A considerar: Cómo resolvió la Conmebol situaciones similares a la tragedia entre Independiente y la U

El organismo sigue recopilando antecedentes tras la tragedia ocurrida en Avellaneda, la que provocó que el partido por Copa Sudamericana fuera cancelado.

Viernes 22 de agosto de 2025 | 09:31

En un caos terminó el partido entre Independiente y Universidad de Chile, quienes se enfrentaron el pasado miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido fue interrumpido en el comienzo del segundo tiempo por incidentes en las tribunas, los que derivaron en lamentables imágenes, varios heridos y un centenar de detenidos.

Minutos después de que se detuviera el encuentro, la barra del Rojo atacó brutalmente a la parcialidad azul con palos y fierros, afirmando que minutos antes la afición nacional lanzó proyectiles a espectadores.

Independiente vs la U: Así actuó la Conmebol en casos parecidos

Luego de cancelar el compromiso, la Conmebol informó que está recopilando todos los antecedentes para dar a conocer una resolución, generando una ola de especulaciones.

El caso más reciente fue el de Colo Colo con Fortaleza el pasado 10 de abril, donde el organismo tardó 20 días en ratificar las sanciones al club albo y dar como ganador del encuentro a Fortaleza.

En aquella oportunidad, se reportaron dos fallecidos horas antes del duelo, generando que hinchas del Cacique ingresara a la cancha del Estadio Monumental.

Buscando evitar castigos relevantes, como la eliminación del torneo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó a Paraguay y responsabilizó de lo ocurrido a hinchas de la U.

Los recordados líos en los que actuó la Conmebol

  • Cobreloa vs Olimpia, Copa Libertadores 2002: Cobreloa fue sancionado debido a que el árbitro Ángel Sánchez recibió un proyectil de la tribuna. El partido estaba 1-1 y se dio como ganador a Olimpia por un marcador de 2-0.
  • Sao Paulo vs Tigre, final Copa Sudamericana 2012: Tigre fue sancionado por no salir a jugar el segundo tiempo, acusando agresiones de parte de la policía brasileña. El partido estaba 2-0, se determinó el final y los paulistas se quedaron con el trofeo.
  • Boca vs River, Copa Libertadores 2015: Boca fue descalificado tras lanzamiento de gas pimienta de un hincha a futbolistas rivales, situación que se dio en el entretiempo.
  • River vs Boca, final Copa Libertadores 2018: River fue sancionado con no poder ocupar su estadio para el partido debido a las agresiones al bus de Boca. El duelo se terminó disputando en Madrid y el Millonario fue castigado con varios encuentros sin público.
  • Colo Colo vs Fortaleza, Copa Libertadores 2025: Colo Colo fue castigado por invasión de hinchas a la cancha del Estadio Monumental. Se determinó cinco partidos sin público, multa económica y la victoria 3-0 a favor de los brasileños. 
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tras incidentes ante la U: La mala noticia que recibió Independiente sobre su estadio

Abogado de Azul Azul habla tras liberación de hinchas detenidos: “Estamos tremendamente conformes”

El crudo relato de Gonzalo Jara por violencia en Avellaneda: “Nunca sentí tanto miedo”

Marcelo Díaz criticó al presidente de Independiente: Trató de “repudiables” sus declaraciones
Publicidad
Publicidad