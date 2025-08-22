A considerar: Cómo resolvió la Conmebol situaciones similares a la tragedia entre Independiente y la U - Chilevisión

En un caos terminó el partido entre Independiente y Universidad de Chile, quienes se enfrentaron el pasado miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido fue interrumpido en el comienzo del segundo tiempo por incidentes en las tribunas, los que derivaron en lamentables imágenes, varios heridos y un centenar de detenidos.

Minutos después de que se detuviera el encuentro, la barra del Rojo atacó brutalmente a la parcialidad azul con palos y fierros, afirmando que minutos antes la afición nacional lanzó proyectiles a espectadores.

Independiente vs la U: Así actuó la Conmebol en casos parecidos

Luego de cancelar el compromiso, la Conmebol informó que está recopilando todos los antecedentes para dar a conocer una resolución, generando una ola de especulaciones.

El caso más reciente fue el de Colo Colo con Fortaleza el pasado 10 de abril, donde el organismo tardó 20 días en ratificar las sanciones al club albo y dar como ganador del encuentro a Fortaleza.

En aquella oportunidad, se reportaron dos fallecidos horas antes del duelo, generando que hinchas del Cacique ingresara a la cancha del Estadio Monumental.

Buscando evitar castigos relevantes, como la eliminación del torneo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó a Paraguay y responsabilizó de lo ocurrido a hinchas de la U.

Los recordados líos en los que actuó la Conmebol