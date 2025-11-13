Carlos Palacios sorprende a hinchas de Colo Colo con potente aviso: “Quedaron cosas pendientes” - Chilevisión

La buena temporada 2024 le permitió a Carlos Palacios dar el gran salto en su carrera, partiendo de Colo Colo a Boca en un millonario traspaso.

Si bien el comienzo tuvo algunas turbulencias, con críticas incluidas, el chileno se ha adaptado al fútbol argentino y pudo recuperar la titularidad en el Xeneize.

A menos de un año de su arribo al Azul y Oro, La Joya sorprendió al referirse a un posible regreso al Cacique, aunque anticipó que su cabeza está en su actual club.

"Ahora estoy acá, estoy feliz, tranquilo. Así que nada, no te diría que volvería ahora, en este momento. Pero obviamente de más grande, más adelante, más maduro, siendo otro tipo de jugador, otra persona, obviamente me gustaría volver".

Carlos Palacios destaca su paso por Colo Colo

En diálogo con DSports, el volante de 25 años confesó que el ponerse la camiseta de Los Albos "era un sueño. Siempre quise jugar en Colo Colo, lo cumplí".

"Siento que igual quedaron cositas pendientes ahí y obviamente, cuando me tocó, que me llegó esta oferta, conversé con las personas que tenía que conversarlo y les dije que quería irme bien, que quería irme por la puerta grande", agregó.

Palacios afirmó que "me fui bien con la gente, con la directiva de ese momento, con mis compañeros, con todas las personas que trabajan ahí".

Sobre la canche de tener un nuevo ciclo, el mediocampista fue claro: "En su momento, sí, me gustaría volver y me gustaría ganar un par de cosas que quedaron ahí pendientes".