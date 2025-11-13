Alerta de fin de ciclo: Aseguran que Salomón Rodríguez buscaría su salida de Colo Colo - Chilevisión

Pese a que falta casi un mes para el cierre de la temporada, en Colo Colo ya estarían pensando en cambios de cara a la nueva campaña.

Uno de los que podría dejar Macul es Salomón Rodríguez, quien arribó a principios del 2025 como la gran esperanza de gol del Cacique.

Sin embargo, el uruguayo no respondió en cancha y es cada vez menos considerado por el cuerpo técnico, lo que abre la interrogante de si continuará en el club.

Salomón Rodríguez buscaría su salida de Colo Colo

De acuerdo a Radio ADN, el delantero tiene claro que su futuro está lejos de Chile y se abriría a la opción de salir de Los Albos.

De hecho, el citado medio consignó que el charrúa ya se reunió con parte de la gerencia deportiva para que se analice la posibilidad de partir.

En principio, la idea no es descartada por la directiva de Colo Colo debido a que liberaría cupo de extranjero, aspecto clave pensando en los eventuales refuerzos.

Rodríguez ha jugado un total de 24 partidos en el Cacique en los que marcó 2 goles. El último tanto lo anotó el 12 de febrero pasado en la victoria 4 a 0 ante Unión San Felipe por Copa Chile.