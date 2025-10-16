En la recta final del año: La importante decisión que tomaron en Boca con Carlos Palacios - Chilevisión

Carlos Palacios podría recibir una gran noticia en Boca Juniors, la que llega en plena recta final de la temporada 2025.

El Xeneize se prepara para volver a jugar tras la muerte de su entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado 8 de octubre producto de sus complicaciones de salud.

Ante la pérdida de su entrenador, la dirigencia decidió que Claudio Úbeda, su ayudante, se haga cargo del primer equipo al menos hasta fin de año.

Carlos Palacios recuperaría la titularidad en Boca

Con el nuevo líder del plantel a cargo, La Joya tendría una gran oportunidad al volver a la titularidad en el choque ante Belgrano.

El volante tomaría la plaza de Alan Velasco, quien sufrió una importante lesión que le impedirá estar en los siguientes encuentros.

El ex Colo Colo sería el más adelantado en un mediocampo completado por Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, jugando en principio más cargado a la izquierda.

El choque de Boca ante Belgrano, válido por la fecha 13° del Torneo de Clausura, está programado para el sábado 18 de octubre a las 18:00 horas en La Bombonera.