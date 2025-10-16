El descargo de jugadora de Colo Colo contra hinchas de la U: “Los llamados diferentes” - Chilevisión

Muy molesta se mostró Michelle Olivares tras la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores Femenina, apuntando contra los hinchas de Universidad de Chile.

Las Albas cayeron este miércoles en penales ante Deportivo Cali en las semifinales, quedando a solamente un paso de la instancia definitiva.

Tras la derrota, la defensa lanzó duros dardos a la fanaticada azul, recordando un complejo periodo que vivió el plantel masculino el 2021.

Michelle Olivares estalla contra hinchas de la U

En una historia de Instagram, la seleccionada nacional afirmó: "No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos, jaja".

"Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina", señaló Olivares.

La joven de 23 años no se quedó e insistió: "Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender (2021), la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria los llamados diferentes".

El comentario generó una ola de reacciones, donde los hinchas del Romántico Viajero le recordaron que jugó en la U a nivel formativo y profesional.

