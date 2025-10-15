Luchando hasta el final: Así fue la definición a penales entre Colo Colo y Deportivo Cali - Chilevisión

Colo Colo se quedó sin la ansiada final de la Copa Libertadores Femenina, perdiendo 5-4 en la definición a penales frente a Deportivo Cali.

La escuadra colombiana estuvo más certera desde los 12 pasos tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, dejando a Las Albas muy cerca de la gran definición.

En la tanda, la única que erró su disparo fue Mary Valencia, goleadora del Popular en el torneo que mandó su remate por encima del travesaño.