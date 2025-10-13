Colo Colo se pronuncia por insultos a Manley Clerveaux en el Fútbol Joven: El posteo del jugador - Chilevisión

Rechazo transversal ha generado la situación vivida por Manley Clerveaux en el Fútbol Joven. El delantero fue víctima de insultos racistas en el partido del pasado sábado entre Colo Colo y Cobresal.

Por la categoría de Proyección, el delantero nacido en Haití declinó hablar con la transmisión oficial debido a las ofensas emitidas desde la tribuna en la que había hinchas mineros.

Tras lo sucedido, el Cacique se manifestó y valoró el comunicado emitido por el propio cuadro nortino que condenó esta actitud.

El comunicado de Colo Colo por situación de Manley Clerveaux

En sus redes sociales, el Popular manifestó que "agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas".

Adicionalmente, aclararon que "la situación de referencia se produjo desde el público presente en el partido entre ambos clubes en la categoría Sub 20, mientras la delegación deportiva de Deportes Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores".

"Entedemos el fútbol joven como una oportunidad para generar espacios de respeto y donde primen los valores deportivos en el contexto de una competencia sana y formadora", agregaron.

Por su parte, Clerveaux se expresó en su Instagram subiendo una publicación en la que añadió imágenes del partido

Mira los posteos acá