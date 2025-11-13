“Ni él se lo cree”: El recado de Nicolás Castillo a Marcelo Barticciotto que recordó antigua polémica - Chilevisión

Continuán las reacciones por las declaraciones de Esteban Pavez, capitán de Colo Colo que afirmó que "la mejor institución del país es (Universidad) Católica".

Ahora, el que apareció con todo fue Nicolás Castillo, quien replicó un comentario emitido por Marcelo Barticciotto sobre esta situación.

El ex jugador del Cacique, que también tuvo un paso por Los Cruzados, aseguró en ESPN que la UC "es una institución modelo", pero apuntó que "la institución más grande del país es Colo Colo".

La respuesta de Nicolás Castillo a Marcelo Barticciotto

En redes sociales, el oriundo de Renca replicó al actual comentarista y revivió una antigua polémica que tuvo con José Pedro Fuenzalida.

"Ni él se lo cree. Pero cuando el capitán de Católica (Fuenzalida) dijo que otro equipo era más popular, ahí estaba todo bien. Todo lo demás es humo", escribió en redes sociales.

En su cuestionamiento, Castillo recordó los dichos del Chapa, quien en 2020 señaló en una entrevista que "Colo Colo es el equipo más grande y la U tiene la mejor hinchada. La UC es la mejor institución del fútbol chileno".

Esto provocó la molestia del ariete de 32 años que manifestó estar en contra de esa posición.

