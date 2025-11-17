La reacción de Arturo Vidal al ser consultado por quién votó en las Elecciones 2025: “Por un Chile...” - Chilevisión

Bastante movimiento generó Arturo Vidal al momento de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, las que se llevaron a cabo este 16 de noviembre.

El King acudió a San Joaquín para cumplir con el deber cívico, realizando un live en redes sociales que tuvo a miles de personas conectadas.

Su presencia no pasó inadvertida para la gente, quienes le pidieron decenas de fotos antes y después de sufragar.

La respuesta de Arturo Vidal cuando le preguntaron por quién votó

En la transmisión, el futbolista de Colo Colo fue consultado en reiteradas oportunidades por su candidato para estas elecciones.

Pese a la insistencia, Vidal mantuvo en secreto su preferencia y comentó: "No po, el voto es privado. No les puedo decir por quién voy a votar".

De todas formas, el mediocampista de 38 años recalcó: "Vamos por un Chile mejor", lo que generó especulaciones sobre su opción.

Antes de depositar el voto en la urna, el experimentado jugador vivió un chascarro al no poder doblar la papeleta de parlamentarios.