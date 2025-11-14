“Gracias a Dios”: La imagen publicada por Arturo Vidal tras accidente de sus hijos - Chilevisión

Arturo Vidal se pronunció de manera pública por primera vez tras el grave accidente que sufrieron sus hijos, hecho dado a conocer por su ex esposa, Marité Matus.

El King subió una foto a sus redes sociales junto a los tres pequeños y a la propia influencer, con quienes compartió por un buen rato.

"Todo bien gracias a Dios", escribió el futbolista de 38 años en la historia de Instagram, donde se le ve sonriendo junto a su querida familia.

La imagen generó una de comentarios de los seguidores del volante, donde valoraron que el hecho no haya pasado a mayores.

El accidente de los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus

En un comunicado en el que agradeció el cariño recibido, Matus dio algunos detalles de lo que fue el accidente de los menores de edad.

La influencer señaló que "iban camino a los juegos" y que el que estaba conduciendo el automóvil era su hermano mayor.

Afortundamente, recalcó que todos se encuentran "en perfectas condiciones. Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio".