Rancherita recordó su romance con Arturo Vidal: “Fue un pololeo de verdad, aunque él lo niegue ahora” - Chilevisión

Carolina Molina, conocida popularmente como "La Rancherita", otra vez abordó la relación que tuvo con Arturo Vidal.

La cantante y el King fueron pareja en el 2007, época en la que comenzaban sus carreras en la televisión y el fútbol profesional, respectivamente.

Tras algunas frases que generaron ruido el año pasado, la artista aseguró ahora que "el comentario de la gente es: 'Siempre anda hablando de él'".

Rancherita recalcó que pololeó con Arturo Vidal "fue de verdad"

En entrevista con el podcast "La Hora de Conversar", Molina fue tajante y remarcó: "Yo creo que voy a tener que pololear en algún minuto con otro faradulero, alguien conocido".

"Porque como ha sido el único pololo famoso que tuve, y que en ese momento no era tan famoso", afirmó.

Consultada sobre su conoció a los familiares del King, la Rancherita respondió: "Sí, a todos, yo también presenté a los míos. Si igual fue un pololeo de verdad, aunque él lo niegue ahora".

"Fue cuando yo salí de Mekano. Había estado en televisión. Justo terminó el programa, pero fue en ese momento, y ya no quiero hablar más de él en realidad", agregó.

De todas formas, la intérprete contó que hubo comunicación luego de finalizar la relación. "Esa vez que pololeamos, no puedo decir que ahí terminó nuestro último encuentro porque nos encontramos años después", dijo.

"En México, de hecho, me fue a buscar, jaja. Pero ya después ya nada más", sentenció.