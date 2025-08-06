“Fuiste un hijo para mí”: La Rancherita sincera delicado momento familiar - Chilevisión

La participante de Top Chef VIP tuvo que despedir a PomPom, su querido perrito que perdió la vida tras varios años juntos.

Carolina Molina, mejor conocida como La Rancherita, atraviesa por un delicado momento luego de sufrir una triste pérdida familiar.

La participante de Top Chef VIP contó este miércoles que tuvo que despedir a PomPom, su querido perrito que perdió la vida tras varios años juntos.

La cantante usó su cuenta de Instagram para despedir a su mascota con un sentido mensaje y una serie de fotos de las aventuras que vivieron juntos.

“Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en la otra vida para que me vuelvas a acompañar en tantas aventuras”, escribió en su publicación.

En su mensaje La Rancherita destacó que su perro fue “un amigo fiel” y que desde que lo encontró en la calle ”con un mes de vida junto a tu hermanita Muñeca, alegraste nuestros días y fuiste un hijito para mí”.

“Siempre te recordaré mi black PomPom”, agregó en su despedida.

La despedida de Carolina Molina