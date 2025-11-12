Marité Matus se refirió a grave accidente de tránsito sufrido por sus hijos: Así habría quedado el auto - Chilevisión

Preocupación generó el grave accidente automovilístico que sufrieron los hijos de Marité Matus y Arturo Vidal, hecho que ocurrió hace algunos días.

Tras el suceso, la influencer aclaró que todos los pequeños se encuentran "en perfectas condiciones" y dio algunos detalles.

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mis hijos", señaló en una historia publicada en Instagram.

La ex pareja del futbolista contó que todo se dio el pasado sábado 8 de noviembre. "Mi hermano mayor iba menjando junto a mis tres hijos", señaló.

"Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones y eso es lo más importante. Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio", agregó.

Matús reiteró el agradecimiento "por cada mensaje, por el cariño y la preocupación. Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos".

Así habría quedado auto en el que iban hijos de Marité Matus y Arturo Vidal

El portal Infama reveló en las últimas horas una foto del presunto vehículo accidentado, el que aparentemente quedó con graves daños en varios sectores.

De acuerdo a la imagen, la máquina cayó por una especia de canal de regadío y se posicionó de manera diagonal.