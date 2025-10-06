 Marité Matus alzó la voz y se sinceró ante inesperada pregunta sobre su vida: “Con el tiempo...” - Chilevisión
Marité Matus alzó la voz y se sinceró ante inesperada pregunta sobre su vida: “Con el tiempo...”

La influencer no se guardó nada tras la pregunta de una seguidora por su vida amorosa, dejando en claro que en este momento tiene otras prioridades.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 11:15

Marité Matus volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, disfrutando en esta ocasión unas vacaciones en Europa.

La influencer ha compartido imágenes en diferentes lugares turísticos del viejo continente, entre los que están Londres, Países Bajos y Venezia.

En medio de esta situación, la creadora de contenido se dio el tiempo de hacer una importante aclaración sobre su vidal personal.

La reflexión de Marité Matus sobre la canche de volver a enamorarse

Tras subir una serie de fotos a Instagram, una usuaria le preguntó directamente a Matus: "¿Has pensando en volver a enamorarte otra vez?".

Ante eso, Marité contestó: "Estoy viviendo un proceso de duelo, y ahora mismo no pienso en volver a enamorarme. Creo que cada cosa tiene su tiempo, y hoy estoy enfocada en sanar y en reencontrarme conmigo misma".

"Con el tiempo, la vida dirá qué viene después", agregó al influencer, quien hace algunos meses confirmó el término de su matrimonio con Camilo Huerta.

Desde entonces, la ex pareja de Arturo Vidal se ha dedicado a pasar tiempo con su familia y a sus proyectos personales.

Mira el comentario acá

