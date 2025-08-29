 “Quien te traiciona una vez…”: Marité Matus lanzó reflexión sobre los “Judas” en medio de quiebre con Camilo Huerta - Chilevisión
29/08/2025 11:02

Marité Matus lanzó reflexión sobre los “Judas” en medio de quiebre con Camilo Huerta

La empresaria compartió una reflexión sobre la traición y la falta de lealtad en sus redes sociales, a pocas semanas de confirmar su separación con el exYingo.

Publicado por CHV Noticias

Marité Matus usó sus redes sociales para compartir un mensaje en medio de su quiebre matrimonial con Camilo Huerta

La empresaria aprovechó sus historias de Instagram para publicar la reflexión de un influencer en torno a los "Judas" y las personas que te traicionan en la vida. 

“Jamás le des una oportunidad a un Judas que estuvo sentado en tu mesa, que compartió tu pan, que miró a tu familia a los ojos y aún así te traicionó. Una cosa es equivocarse, pero otra muy distinta es ser un malagradecido”, señala parte del mensaje. 

La publicación también hace referencia a quienes son capaces de “de morder la mano que le dio de comer”, y repara en que “no lo hace por error, lo hace porque en su corazón no hay lealtad. Y cuando alguien te traiciona desde tan cerca no solo rompe la confianza, rompe algo mucho más profundo: el respeto”.

“No olvides que Judas no vino de lejos, estaba entre los suyos. Por eso, por más que el corazón te pida perdonar, la prudencia te pide no volver a dejarlo entrar. Porque quien te traiciona una vez ya sabe el camino para hacerlo otra vez”, recalca el video. 

La separación de Marité Matus y Camilo Huerta

A finales de julio Marité Matus confimó su quiebre sentimental con Camilo Huerta, luego de un año y medio de casados. 

Luego de varios rumores que nacieron por su lejanía en redes sociales, la infuencer rompió el silencio y contó su verdad en un comunicado.

“Después de un año y medio de matrimonio, decidí separarme. Y aunque hay quienes ven ese tiempo como ‘poco’, para mí fue una eternidad llena de aprendizaje, de intentos, de esperanza… también mucho dolor”, aseguró. 

Publicidad

