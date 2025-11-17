 Con La Bombonera de fondo: La tierna imagen de Carlos Palacios con su pareja que causó furor - Chilevisión
Con La Bombonera de fondo: La tierna imagen de Carlos Palacios con su pareja que causó furor

Carlos Palacios sorprendió al publicar una romántica foto junto a su novia, una reconocida influencer que tiene más de 250 mil seguidores en TikTok.

Lunes 17 de noviembre de 2025 | 13:35

Carlos Palacios parece haberse acomodado al mundo Boca. Consagrado como pieza importante, el chileno va por su primer título en el Xeneize.

SI bien su rendimiento es constantemente evaluado, La Joya se mostró feliz por el nuevo triunfo de su equipo sobre Tigre y así lo demostró con una particular foto.

El volante sorprendió y publicó una tierna imagen junto a su pareja, a quien está besando con el estadio La Bombonera de fondo.

Carlos Palacios se muestra feliz con su pareja

La novia del futbolista nacional es Alexia Catalina, influencer con más de 250 mil seguidores en TikTok y otro importante número en Instagram.

Según los registro en redes sociales, la relación entre ambos llevaría cerca de dos años y la joven lo ha acompañado desde su arribo a Argentina.

En esta ocasión, Alexia apareció con una camiseta de Boca, mientras que Palacios estaba utilizando la ropa de salida del elenco trasandino.

La foto causó furor en los seguidores de ambos, generando una de comentarios de los hinchas.

Mira la foto acá

