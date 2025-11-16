 El mensaje de Marité Matus en medio de millonaria demanda a Camilo Huerta: “También se cansa de ser…” - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de detenido en Puente Alto acusado de robar celulares, denunció golpiza de guardias Elecciones 2025 | Hombre con orden por presunta desgracia llegó a excusarse: Llevaba 20 años "desaparecido" “Mentalmente es un niño”: Madre de joven con discapacidad que salió vocal de mesa teme por multas Ordenan prisión preventiva para “el Krosty” por crimen de Krishna Aguilera: Tendría rol en el secuestro e inhumación Grave incendio afectó a peluquería canina en La Florida: Bomberos rescataron a mascotas atrapadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 14:50

El mensaje de Marité Matus en medio de millonaria demanda a Camilo Huerta: “También se cansa de ser…”

La influencer compartió una indirecta en redes sociales con un guiño a su delicada situación con su expareja.

Publicado por CHV Noticias

Marité Matus sorprendió a las redes sociales este fin de semana con un mensaje en medio de la disputa legal que mantiene con Camilo Huerta por un negocio familiar, a cuatro meses de su quiebre matrimonial.

La influencer dejó entrever el duro momento que está viviendo al publicar en sus historias de Instagram un horóscopo, en el que se menciona la sensibilidad de su signo Aries y la debilidad que siente a veces.

"También se cansa de ser fuerte" y "detrás de su impulso hay un corazón que solo quiere sentirse seguro", es parte de su menaje.

Aunque Mairté no dedicó explícitamente el mensaje a su expareja, en estos últimos meses ambos se han encontrado en el ojo del huracán por la mediática demanda que hay entre ellos.

Todo empezó en julio con la acusación de la influencer a su exesposo por sobrecarga económica, luego de que ella financiara la apertura de un local dedicado a la medicina terapéutica de cannabis.

Según el documento legal, Marité Matus habría pagado por su cuenta este negocio que pertenece a los dos, y que luego de la separación no ha podido recuperar para sí misma pese a la inversión.

Con esta nueva y sutil declaración que dejó en su Instagram, expuso el agotamiento que estaría sufriendo en este proceso con distintas frases, entre las que se destaca la que dice: “También se cansa de ser siempre fuerte”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

VIDEO | El divertido momento de Arturo Vidal: No supo doblar los votos y debió ser asistido por vocal

A través de sus redes sociales, el volante de Colo Colo compartió su llegada a las urnas, donde protagonizó un anecdótico momento antes de ingresar los votos.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025

¡Atención! Hasta qué hora puedo votar este domingo en las Elecciones 2025

Según el Servel, las mesas receptoras de votos deben estar abiertas desde las 08:00 para recibir a los chilenos y chilenas que elegirán al próximo presidente o presidenta de la República.

16/11/2025

El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer”

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

16/11/2025