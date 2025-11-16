El mensaje de Marité Matus en medio de millonaria demanda a Camilo Huerta: “También se cansa de ser…” - Chilevisión

La influencer compartió una indirecta en redes sociales con un guiño a su delicada situación con su expareja.

Marité Matus sorprendió a las redes sociales este fin de semana con un mensaje en medio de la disputa legal que mantiene con Camilo Huerta por un negocio familiar, a cuatro meses de su quiebre matrimonial.

La influencer dejó entrever el duro momento que está viviendo al publicar en sus historias de Instagram un horóscopo, en el que se menciona la sensibilidad de su signo Aries y la debilidad que siente a veces.

"También se cansa de ser fuerte" y "detrás de su impulso hay un corazón que solo quiere sentirse seguro", es parte de su menaje.

Aunque Mairté no dedicó explícitamente el mensaje a su expareja, en estos últimos meses ambos se han encontrado en el ojo del huracán por la mediática demanda que hay entre ellos.

Todo empezó en julio con la acusación de la influencer a su exesposo por sobrecarga económica, luego de que ella financiara la apertura de un local dedicado a la medicina terapéutica de cannabis.

Según el documento legal, Marité Matus habría pagado por su cuenta este negocio que pertenece a los dos, y que luego de la separación no ha podido recuperar para sí misma pese a la inversión.

Con esta nueva y sutil declaración que dejó en su Instagram, expuso el agotamiento que estaría sufriendo en este proceso con distintas frases, entre las que se destaca la que dice: “También se cansa de ser siempre fuerte”.