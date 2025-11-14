“Comenzó a modificar...”: Surgen nuevos antecedentes de la demanda de Marite Matus contra Camilo Huerta - Chilevisión

La empresaria acusa que dejó de recibir pagos unilateralmente y que Huerta la excluyó de la toma de decisiones respecto del negocio en conjunto, como también denegó su acceso a la información de la empresa.

Este viernes se dieron a conocer nuevos antecedentes respecto de la demanda que Marité Matus interpuso contra Camilo Huerta donde solicita que reconozca que crearon un negocio en conjunto.

Se trata de un dispensario de cannabis medicinal ubicado en la comuna de La Reina; sin embargo, Matus se encontraba de viaje en España cuando el negocio se concretó, por lo que el acuerdo habría sido que Camilo firmara los papeles y luego formalizaran una sociedad legal, lo que no ocurrió.

Nuevos antecedentes de la demanda de Marité Matus a Camilo Huerta

Al respecto, un cercano a Marité Matus explicó a LUN que la empresaria señaló que la idea fue de Huerta, pero la empresario y exesposa de Arturo Vidal, pagó la franquicia, el lugar donde se iba a instalar, la decoración y los derechos para operar, además de realizar transferencias a proveedores, emitir cheques, entre otros.

En esa misma línea, la demanda expone que "el demandado comenzó a modificar radicalmente su actitud respecto de la participación de esta parte en el negocio, desconociendo por completo tanto los aportes económicos efectuados por la demandante, como su injerencia constante en la planificación, instalación y operación de la sede del Dispensario Nacional".

El escrito citado por el mismo medio, señala que Huerta dejó de pagarle unilateralmente a Marité y luego argumentó "sin respaldo documental alguno, que todo el dinero recibido de su cónyuge habría tenido por objeto un préstamo".

"A partir de la separación, el demandado ha actuado como si fuera el único propietario y gestor del negocio, negando sistemáticamente la participación pasada y actual de la demandante y excluyéndola de toda toma de decisiones, acceso a la información y beneficios derivados de la actividad comercial", indica la demanda.

Además, se argumenta un "empobrecimiento de la demandante" y por ende un "enriquecimiento correlativo" para Camilo Huerta, quien administra en su totalidad en local actualmente, obteniendo el total de las ganancias.

"Ha consolidado una posición patrimonial fundada en el esfuerzo y los recursos de su excónyuge", expresan.

Finalmente, Huerta fue notificado en septiembre de etse año, pero su abogada presentó una excepción dilatoria señalando "la ineptitud del libelo".