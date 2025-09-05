¡Carlos Alcaraz vapuleó a Novak Djokovic! El español es el primer finalista del US Open - Chilevisión

Carlos Alcaraz (2°) marcó un hito en su carrera y se impuso ante Novak Djokovic (7°) en las semifinales del US Open este viernes.

El español derrotó al serbio en tres sets y sus parciales fueron: 6-4, 7-6 y 6-2, con los que pudo pasar a la gran final del torneo en Flushing Meadows.

Además de su avance a la última instancia, el hispano mantuvo su racha histórica: no ha entregado ni un solo set en todo lo que va del torneo disputado en superficie de cemento.

El número dos del mundo mostró su dominio desde el comienzo del partido, con sus servicios sólidos y sin dar opciones de quiebre a su rival.

En el segundo set, el ex número uno demostró un mayor dominio en la cancha, sin embargo, no logró mantener por mucho la ventaja y el español lo igualó en el marcador, en un apretado parcial.

Por su parte, el serbio requirió de atención médica tras el segundo set, con visibles molestias en la zona de las cervicales y el hombro derecho.

Ya en el tercer parcial, Alcaraz mantuvo su estilo agresivo y con dos quiebres dio cierre al encuentro marcado por el calor y la alta humedad en el Arthur Ashe Stadium.

Quién será el rival de Alcaraz

Para este viernes a las 19:00 horas está agendada la segunda semifinal del US Open.

En el encuentro se mediarán Jannik Sinner (1°) vs. Félix Auger-Aliassime (25°).

Quien se logre imponer en este encuentro será el rival de Alcaraz en la gran final del torneo, a disputarse este domingo 7 de septiembre en tierra estadounidense.